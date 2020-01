Magic Campionato, i voti della giornata diciannove: 70 punti per la redazione

La diciannovesima giornata della Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 70 punti: una buona valutazione che si aggiunge al 66,5 ottenuto in precedenza. Forza Roma rimane ultima nella classifica GazzaNet (1001 punti).

Giornata positiva per la redazione di Forzaroma.info. Handanovic cattura bonus (9,5) dopo il rigore neutralizzato sul finale di gara a Muriel. In difesa, si conferma in un buon momento Tomiyasu (6,5) e N’Koulou (6,5), mentre faticano Mbaye (5,5) e Luca Pellegrini (5), in affanno contro il Milan. A centrocampo, sufficienti le prove di Kulusevski e Kurtic nel Monday Night con il Lecce, meno quelle di Candreva (5) e Obiang (5). In avanti, Dzeko pesca un pessimo 4 in pagella dopo una prova opaca contro las Juventus. Il suo partner, Lukaku (7), realizza l’assist del momentaneo 1-0 dell’Inter, giocando una gara di sostanza per 90 minuti.

ForzaRoma: Handanovic (9,5); Tomiyasu (6,5), Nkoulou (6,5), Mbaye (5,5), Pellegrini (5); Kulusevski (6), Kurtic (6), Candreva (5), Obiang (5); Dzeko (4), Lukaku(7).