Inter-Roma, annullata la conferenza di Conte dopo il summit con la dirigenza

La società non vuole che l'occasione diventi un modo per affrontare solo temi extra campo, come quelli della solidità societaria e degli stipendi

Non ci sarà la consueta conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma. Inizialmente in programma domani alle 14, sarà "evitata" perché la società vuole evitare che si trasformi in un'occasione per parlare solo di temi extra campo. Conte parlerà, ma lo farà solo della partita e ai microfoni di Inter Tv. Oggi infatti è andato in scena ad Appiano un incontro tra Zhang e tutta la squadra: la dirigenza ha chiesto la rinuncia a due mensilità arretrate per poter alleggerire il bilancio. I giocatori vanno ovviamente verso il "no" e per questo sono in programma altri incontri, magari individuali.