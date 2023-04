Torino-Roma ore 18:30 diretta LIVE: out Pellegrini. Belotti in vantaggio su Abraham

I giallorossi tornano a giocare in campionato a 5 giorni dalla sfida europea contro il Feyenoord. Mourinho torna alla difesa a 3

È ormai tutto pronto per il ritorno in campo della Roma. Dopo il successo casalingo per 3-0 contro la Sampdoria, i giallorossi quest'oggi andranno in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i granata di Ivan Juric. Mourinho ritrova tutti gli assenti nel match contro i blucerchiati e per questo prende sempre più quota il ritorno al modulo con la difesa a tre. Assenti Karsdorp (ancora ai box dopo l'operazione al ginocchio) e Lorenzo Pellegrini fermato dalla febbre a poche ore dal fischio d'inizio. Davanti a Rui Patricio i soliti Mancini, Smalling e Ibanez. Confermate le corsie esterne con Zalewski e Spinazzola mentre davanti Belotti è favorito su Abraham.

Torino-Roma, le probabili formazioni — TORINO(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Ricardo Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Adopo, Bayeye, Fiorenza, Gemello, Gineitis, Seck, Karamoh. Allenatore: Juric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Wijnaldum; Belotti. A disposizione: Boer, Svilar, Llorente, Kumbulla, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic, Abraham, Solbakken. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Passeri-Costanzo. IV Uomo: Mariani. Var: Mazzoleni. AVar: Abbatista.

PREPARTITA - Occasione ghiotta per la Roma che, alla luce dei pareggi di Inter e Milan, oggi ha la possibilità di agganciare il terzo posto. Con una vittoria la formazione di José Mourinho salirebbe a quota 53 punti scavalcando proprio le due milanesi (a +1 sul Milan e a +2 sull'Inter).

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho ritrova i suoi fedelissimi che torneranno tutti in campo ma perde Lorenzo Pellegrini (out per febbre). Si ritorna alla difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Roger Ibanez. A centrocampo Cristante torna in cabina di regia con al suo fianco Nemanja Matic. Sulle fasce Zalewski e Spinazzola con Wijnaldum e Dybala alle spalle dell'unica punta Andrea Belotti (grande ex del match).

DOVE VEDERLA - Il match tra Torino e Roma sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno assistere alla partita scaricando l'app su smart tv, oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX o ad una console. La telecronaca è affidata alla coppia Dario Mastroianni-Alessandro Budel. Inoltre è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

PRECEDENTI E CURIOSITA' - Quella di questa sera sarà la sfida 182 nella storia tra Torino e Roma in tutte le competizioni. I successi giallorossi sono 75 nei 181 precedenti. Dall’inizio del 2023, solo il Napoli (10) e la Juventus (nove) hanno vinto più partite della Roma in Serie A (sette al pari della Lazio). Per Ibanez oggi sarebbe la partita numero 100 in giallorosso, traguardo tagliato da Smalling contro la Sampdoria.