Diretta LIVE Roma-Sassuolo ore 20:45: Abraham e Zaniolo ok, Calafiori a sinistra

Nonostante l'impegno di giovedì in Conference League contro il CSKA Sofia, lo Special One non ricorrerà al turnover: in campo la formazione titolare ad eccezione di Calafiori che partirà al posto di Vina

Redazione

Contro il Sassuolo Mourinho scende in campo per la panchina numero 1000 in carriera. Festeggia il traguardo vestendo i colori della Roma, che affronterà i neroverdi all'Olimpico per la terza partita di campionato. Nonostante l'impegno di giovedì in Conference League contro il CSKA Sofia, lo Special One non ricorrerà al turnover: in campo la formazione titolare ad eccezione di Calafiori che partirà al posto di Vina. Il terzino è rientrato più tardi rispetto ai compagni dall'impegno con la nazionale e non ci sarà dal 1'.

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho. A disp.: Fuzato, Smalling, Reynolds, Kumbulla, Viña, Villar, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Zalewski, Shomurodov, Borja Mayoral.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: Dionisi. A disp.: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, J. Traore, Oddei, Henrique, Scamacca, Defrel.

Arbitro: Sozza, Guardalinee: Tolfo e Vono, IV uomo: Volpi, VAR: Abisso, AVAR: Mondin

ULTIME DA TRIGORIA - Rispetto alle sfide precedenti, José Mourinho potrà contare anche su Smalling, che con tutta probabilità partirà dalla panchina. Il difensore centrale era fermo da metà agosto e in settimana è tornato ad allenarsi in squadra.

DOVE VEDERLA - Roma-Sassuolo è un'esclusiva DAZN. Sarà possibile vederla sull'app presente sulle smart tv di ultima generazione oppure in streaming su computer, tablet e pc. ForzaRoma.info seguirà insieme a voi la sfida e sarà possibile rimanere aggiornati grazie alla cronaca LIVE sul sito.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI - Roma e Sassuolo si sono incontrate ben 16 volte, con 8 vittorie giallorosse, 7 pareggi e un solo successo neroverde, a febbraio del 2020. Da quella sfida la Roma non ha più vinto contro l'allora formazione di De Zerbi: infatti nella scorsa stagione ci sono stati due pareggi, il primo per 0-0 e il secondo per 2-2. Mourinho oggi scende in panchina per la numero 1000 in carriera.