Roma-Salernitana in diretta LIVE alle 18: Abraham recupera, Zaniolo in panchina

I giallorossi di Mourinho si devono rialzare dopo la sconfitta di Bodo

Redazione

Segui la diretta di Roma-Salernitana dalle 18.

Roma-Salernitana, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, El Shaarawy; Mkhitaryan; Felix, Abraham. All. Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Zalewski, Diawara, Spinazzola, Mancini, Veretout, Bove, Vina, Perez, Shomurodov, Zaniolo.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ruggeri; Djuric, Mikael. All. Nicola. A disposizione: Belec, Zortea, Veseli, Dragusin, Gagliolo, Di Tacchio, Kechrida, Obi, Kastanos, Verdi, Vergani, Ribery.

Arbitro: Volpi. Assistenti: Passeri e Costanzo. Quarto uomo: Cosso. Var: Mazzoleni. Avar: Capaldo.

PREPARTITA - La Roma deve rialzarsi dopo la sconfitta ai quarti di Conference League contro il Bodo, ma soprattutto deve rispondere sul campo alla vittoria della Juventus in ottica quarto posto e quindi Champions.

ULTIME DA TRIGORIA - José Mourinho recupera praticamente tutti in vista della partita contro la Salernitana, anche il lungodegente Leonardo Spinazzola. Convocati anche Gianluca Mancini e Tammy Abraham, con il secondo che partirà anche tra gli undici titolari, che avevano avuto dei problemi durante la trasferta in Norvegia. Non ci sarà, invece, il capitano Lorenzo Pellegrini, squalificato. Attenzione ai gialli per Nicolò Zaniolo e Sergio Oliveira, che potrebbero saltare la partita contro il Napoli.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Roma-Salernitana sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 17:30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Massimo Donati. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - In Serie A sono quattro i successi della Roma contro uno solo della Salernitana (24 gennaio 1999, 2-1 per i granata in casa): nessun pareggio nei cinque scontri diretti. Se si considerano anche le partite in Divisione Nazionale e Serie B, nei nove precedenti il passivo è ancora a netto sfavore dei campani perché i giallorossi hanno vinto sette volte, pareggiato una e perso una (sempre quella del gennaio del '99).