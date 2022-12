Roma-Casa Pia diretta LIVE, formazioni ufficiali: Pellegrini e Zaniolo dal 1′

La Roma scende in campo all'Estadio Municipal di Albufeira, ore 20, per la seconda amichevole del ritiro in Portogallo contro il Casa Pia. I giallorossi, dopo la sconfitta per 3-0 con il Cadice nel primo test portoghese, vogliono fare una figura più dignitosa e mettere altri minuti nelle gambe. José Mourinho spera di vedere qualche miglioramento sia sul piano del gioco che su quello fisico in vista del campionato. Il 4 gennaio alle 16:30, infatti, la formazione romanista tornerà a giocare all'Olimpico con il Bologna.