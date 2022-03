Roma alla prova Udinese: i friulani non temono i big match ma Mou parte favorito

Contro i giallorossi, i bianconeri hanno perso 15 volte negli ultimi 17 incroci e non segnano da 282'. Ma sono in un buon momento e la squadra dello Special One arriva dalle fatiche di coppa

La Roma, diventata specialista di 1-0, è alla prova Udinese. La squadra di Mourinho domenica alle 18 è ospite dei bianconeri alla Dacia Arena. E c'è da giurare che allo Special One non dispiacerebbe continuare la striscia di vittorie, seppur col minimo scarto, per continuare la corsa al sogno Champions o a quello più realizzabile dell'Europa League. La squadra di Cioffi ha superato la Sampdoria nell’ultima giornata di campionato: 2-1 al 90’, in gol Deulofeu e Udogie. Ai blucerchiati non è bastata l’unica rete di Caputo. I giallorossi, impegnati agli ottavi di Conference League, hanno superato il Vitesse in trasferta: decisivo Oliveira al 45’.

Roma in forma, l'Udinese non teme i big match

La Roma dovrà stare attenta ai cartellini: Pellegrini e Zaniolo sono diffidati e dopo il ritorno di giovedì contro il Vitesse ci sarà l'attesissimo derby contro la Lazio. I friulani occupano la quattordicesima posizione in classifica con 26 punti. Finora hanno totalizzato sei vittorie, undici pari e nove sconfitte. Beto e compagni hanno messo in fila tre risultati utili di fila: prima del successo con la Samp hanno pareggiato contro Milan e Lazio. Due buone prestazioni per gli uomini di Cioffi. La Roma è quinta con 47 punti: quattordici successi, cinque pari e nove sconfitte. La squadra di Mourinho ha vinto le ultime tre gare tra campionato e Conference League. Secondo quanto riporta Oddschecker, i giallorossi non perdono dall’8 febbraio: k.o. rimediato contro l’Inter in Coppa Italia. Addirittura l’ultima sconfitta in A è arrivata il 9 gennaio con la Juve.

I precedenti e il bilancio totale

Roma che può sorridere guardando il bilancio contro i friulani. Sono 101 le sfide totali tra i due club: i giallorossi sono in netto vantaggio nei precedenti con 53 successi contro i 23 degli avversari, 25 i pareggi. Come analizzato da Oddschecker, i giallorossi hanno vinto 15 delle ultime 17 gare contro l’Udinese in Serie A, mantenendo dieci volte la porta inviolata. L’ultimo pareggio tra le due formazioni in campionato risale al 2013 (1-1). I friulani non segnano da 282 minuti contro la Roma: l’ultima rete l’ha realizzata Nestorovski nel 2020. In quel caso, però, l’Udinese riuscì a vincere 2-0 all’Olimpico. La squadra di Cioffi ha perso sette delle ultime otto gare casalinghe giocate contro la Roma in A, segnando solo due goal. L’unico successo friulano nel periodo risale al 2018 (1-0 con rete di De Paul). Dopo la vittoria contro la Sampdoria, l’Udinese potrebbe ottenere due successi di fila in campionato per la prima volta con Cioffi in panchina. I friulani non conquistano due successi di fila in A dallo scorso settembre. La Roma sta vivendo un gran momento: è imbattuta da sette partite di campionato (4V, 3N). È dall’agosto 2020 che i giallorossi non registrano una striscia più lunga di gare senza sconfitte in Italia (otto in quel caso).

Le quote: Roma favorita

Secondo l’analisi di Oddschecker, la Roma è favorita con il 44.4% di possibilità di vittoria. Il pareggio si attesta intorno 30.3%, mentre l’Udinese ha il 25.3% di vincere. Secondo i bookmaker, non sarà una sfida con tante reti. C’è il 58.8% di possibilità che siano realizzati meno di tre gol, nel 33.9% dei casi la sfida della Dacia Arena può registrarne di più. Più facile che segnino entrambe le squadre con una probabilità del 55.6% contro il 44.4% per lo scenario opposto.