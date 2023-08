Roma-Milan, Mou vuole la prima vittoria: quote e precedenti contro i rossoneri

La Roma per trovare il primo successo stagionale, il Milan per restare imbattuto. All’Olimpico i giallorossi ospitano la squadra di Pioli: fischio d’inizio venerdì alle 20.45. Statistiche alla mano, i rossoneri sono imbattuti in dieci delle...

Gli ultimi risultati di Roma e Milan — La Roma ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare di campionato: l’ultima stagione di A che i giallorossi hanno iniziato senza vittorie nelle prime tre partite è stata quella del 2011/12. Mentre a punteggio pieno, il Milan può vincere ciascuna delle prime tre sfide per la terza volta nei quattro campionato più recenti. Come riporta Oddschecker, la squadra di Mourinho è quella che ha subito meno tiri nei top cinque campionati europei, ma considerando le quattro reti incassate è la formazione con il peggior rapporto gol-conclusioni (50%).

Statistiche e precedenti — La Roma ha evitato la sconfitta in otto delle ultime undici gare casalinghe contro il Milan in A (4V, 4N), tuttavia ha perso due delle tre più recenti. In generale, nessuna formazione ha vinto più gare esterne rispetto ai rossoneri contro gli avversari in campionato (30). Un dato curioso va evidenziato: come riporta Oddschecker, quella di Pioli è una delle tre formazioni (insieme a Napoli e Venezia) contro cui la Roma di Mourinho non è mai riuscita a vincere (2N, 2P).

Le quote — Secondo i principali siti scommesse, c’è grande equilibrio nelle valutazioni dei segni 1X2: la vittoria della Roma è valutata 2.80 da Betfair, 2.79 su Betway e 2.75 per Snai. L’eventuale successo del Milan è quotato 2.70 su Betfair, Snai e bet365. Mentre l’X è offerto 3.20 da Goldbet, Sisal e Snai. Considerando le ultime partite delle squadre, stavolta i bookmaker si aspettano una gara da Under 2.5: 1.67 la proposta di Betfair, 1.57 per Better e Planetwin. Mentre l’Over è fissato 2.30 da bet365, 2.25 su Goldbet e 2.20 secondo Snai. Il segno Goal può essere una buona giocata: 1.95 per bet365, 1.90 su Planetwin e 1.88 secondo Snai. Il No Goal resta a 1.87 su Betfair, 1.80 per Planetwin e Snai.

