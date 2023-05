Roma-Inter, scontro diretto per la Champions all’Olimpico: quote e precedenti

I giallorossi sono alle prese con gli infortuni che hanno decimato la squadra e arrivano da due pareggi e una sconfitta, giovedì poi ci sarà il Leverkusen. La squadra di Inzaghi invece è in forma ma penserà inevitabilmente al derby di Champions

Redazione

Il passato e il presente di Mourinho, una sfida storicamente spettacolare e soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League in palio: tutto questo è Roma-Inter, in programma sabato 6 maggio alle 18:00 all’Olimpico. Nell’ultimo turno i nerazzurri – battendo il Verona – hanno messo la freccia e superato i giallorossi bloccati sull’1-1 a Monza. Sarà controsorpasso giallorosso? Ecco cosa ne pensano i bookmaker.

Roma-Inter, le quote — Come riferisce Oddschecker, sono gli ospiti ad essere favoriti per la vittoria. Le quote restano comunque alte: il segno 2 va dai 2.40 di Sisal ai 2.45 di Sportbet, mentre un successo giallorosso arriva a pagare fino ai 3.10 su Betfair, con Novibet e LeoVegas fermi a 3.00. Ancora più in alto le quote sul segno X, per il quale si parte dai 3.08 di Betway ai 3.30 di Sisal. Nonostante la goleada nerazzurra a Verona e lo storico di Roma-Inter, che spesso ne ha regalati tanti, gli operatori non si aspettano tanti gol sabato pomeriggio. L’Under 2.5 è preferito all’Over: 1.62 la quota di Starcasinò Bet, 1.66 quella di LeoVegas. Più di due reti nel match, invece, si trovano a 2.15 su Snai, 2.20 su Sisal e 2.30 su bet365. Più equilibrio invece sul Goal/No Goal: la quota massima del No Goal è 1.87 su Betfair, che quota allo stesso modo lo scenario opposto. Quella del Goal è l’1.95 in lavagna su bet365, con LeoVegas fermo a 1.94.

Gli ultimi risultati — La Roma ha rallentato e non vince in campionato dal 16 aprile (3-0 contro l’Udinese): poi sono arrivati due pareggi (contro Milan e Monza) e la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. Risultati che hanno fatto scivolare i giallorossi al settimo posto, con 58 punti. Il divario dal quarto posto, occupato proprio dall’Inter, è tuttavia di due punti. Rendimento opposto per i nerazzurri: tre vittorie consecutive che li hanno rilanciati in ottica Champions.

I precedenti — Sono 213 i precedenti in tutte le competizioni tra Roma e Inter, con quest’ultima in vantaggio nel bilancio con 94 vittorie. 57 i pareggi, 62 le affermazioni della Roma. Limitandoci alla Serie A, su 179 incontri le vittorie dell’Inter sono 75 e quelle della Roma 50, con 54 pareggi. Nel match d’andata giocato a San Siro la Roma si impose 2-1 (Dybala e Smalling per i giallorossi). C’è perà un tabù da spezzare: quello della vittoria all’Olimpico, che alla Roma manca in campionato dal 2 ottobre 2016 (2-1, gol di Dzeko e autorete di Icardi per la Roma, Banega per l’Inter).