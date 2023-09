Roma-Frosinone, Mourinho all’Olimpico costretto a vincere: l’analisi delle quote

La Roma, nonostante le assenze pesanti che dovrà sopportare soprattutto nel reparto arretrato, dove manca anche Smalling, giocherà una partita d’attacco. Dybala e Lukaku sotto pressione per sorprendere la difesa di Di Francesco e colpirla il primo possibile. Proprio per questo si può ipotizzare il segno 1 già nel primo tempo oltre a quello finale: una soluzione l’1/1 che si trova in lavagna su Gazzabet a 2.15, su Goldbet e Better a 2.10 e su Snai a 2.05. Certo, servirà la massima attenzione, ma la spinta di un Olimpico tutto esaurito potrebbe diventare l’arma in più di una Roma sconsolata ma pronta a prendersi una rivincita per allontanarsi dalla zona basse della classifica. Come rilevato su Oddschecker, il semplice segno 1 si trova in lavagna alla quota 1.48 su Gazzabet, a 1.45 su Goldbet e Better, a 1.43 su Snai. Il Frosinone arriva dal buon pareggio ottenuto contro la Fiorentina, seppure in casa, ma in rimonta: il che dimostra le qualità della squadra di Di Francesco, un ex sempre rispettato dai tifosi giallorossi.