Ecco l’Inter, l’ex Mou vuole rilanciare la Roma. E cancellare il tabù Inzaghi

I giallorossi ospiti a San Siro dei nerazzurri privi di Lukaku e Brozovic

Redazione

Contro Inzaghi ha perso tre volte di fila, e non gli era mai successo in carriera. Un motivo sufficiente per provare a invertire la tendenza, tenere l'Inter alle spalle e vincere il primo big match stagionale. Avrà questo in testa José Mourinho che con la sua Roma apre l'ottava giornata di Serie A, quella che ridà il benvenuto al campionato dopo la sosta per le nazionali. I giallorossi sono ospiti dell'Inter a San Siro, calcio d'inizio alle 18. Per Mourinho (che non sarà in panchina perché squalificato) un ritorno a Milano da avversario dei nerazzurri, con Simone Inzaghi che sulla sponda interista si gioca tanto in ottica futuro. Vicecampioni di Italia a quota 12 e giallorossi che precedono di una lunghezza i rivali. Tre punti pesantissimi in ballo nella sfida fra due squadre che cercano continuità.

Come arrivano Inter e Roma

La Roma arriva al big match del Meazza dopo aver perso all'Olimpico contro l'Atalanta in quella che è stata comunque una delle migliori prestazioni stagionali di Abraham e compagni. Troverà un'Inter in crisi di risultati, almeno per quello che concerne la Serie A. Sei punti raccolti nelle ultime 5 giornate dalla formazione di Simone Inzaghi che non avrà Lukaku e in più perde contemporaneamente il metronomo del centrocampo: Brozovic. Le uniche due vittorie, negli ultimi 450 minuti di campionato, sono arrivate sempre a San Siro: 3-1 all’Udinese e 1-0 al Torino. Il problema per i nerazzurri arriva lontano da Milano: sconfitte a Roma contro la Lazio (3-1) e stesso risultato patito a Udine, nell’ultima gara prima della sosta. Nel mezzo, il k.o. nel derby da “ospiti” (3-2). Roma a quota 13 punti, una lunghezza in più dell’Inter. Sette i punti raccolti nelle ultime 5 giornate. Il 4-0 patito a Udine, rappresenta la prima sconfitta stagionale per i giallorossi, a cui sono seguiti il k.o. in Europa League contro il Ludogorets (2-1) e di nuovo in campionato nell’ultimo turno giocato: 1-0 casalingo contro l’Atalanta. Insomma, anche lo Special One cerca la continuità e davanti si trova la sua ex squadra, con il precedente dello scorso anno a San Siro: 3-1 per i nerazzurri. La truppa capitolina ha segnato 8 reti con 7 al passivo, a fronte di 13 reti meneghini e 11 subite da Bastoni e soci.

I precedenti e il bilancio

Inter-Roma sarà il 213° capitolo della storia fra queste due squadre. Il bilancio sorride ai nerazzurri, nei 212 precedenti incroci: 94 vittorie meneghine, con 57 pareggi e 61 affermazioni della Roma. Nel computo di queste partite, l’Inter ha trovato la via del gol 353 volte, rispetto ai 286 gol dei giallorossi. Come detto, lo scorso anno successo dell’Inter per 3-1 a San Siro, bissando così il 3-0 dell’andata: nel mezzo anche la gara di Coppa Italia, con la vittoria degli uomini di Simone Inzaghi per 2-0. Complessivamente i meneghini hanno vinto le ultime 4 sfide, con l’ultimo successo capitolino che risale al 26 febbraio 2017: 3-1 proprio a San Siro. Da quel momento, 5 vittorie di Lautaro e compagni e 7 pareggi, nei successivi 12 match.

Le quote

Inter leggermente favorita, secondo le lavagne dei bookmaker, come rilevato da OddsChecker. Il segno 1 paga da 1.95 di Bet365 a 2.05 di Better. Il pareggio si attesta tra 3.45 di Pokerstars e 3.70 di Betfair. Un successo giallorosso gonfia la quotazione fino a a 3.60 su Snai e Sisal, con Goldbet che banca il segno 2 a 3.50. Passiamo al segno Gol e una rete per parte trova terreno fertile su LeoVegas a 1.65, con Planetwin e Novibet a 1.63. Sfavorito il NoGoal che si accende a 2.25 su Better e 2.15 su Bet365. L’Over 2.5 è a sua volta gettonato nelle lavagne dei bookmaker: LeoVegas offre tale opzione a 1.79, con la quota a 1.72 su Pokerstars Sport, Goldbet, Sisal, Better e Planetwin. Infine, uno sguardo ai possibili primi marcatori. In casa Inter la quotazione più bassa concerne Lautaro Martinez a 6 su Bet365 e Snai, con Correa a 7.80 su Goldbet. Fra i giallorossi, ecco favorito Paulo Dybala: l’ex Juventino, da sogno di mercato, rischia di essere il giustiziere dei nerazzurri a 7 su Sisal, con Zaniolo bancato a 9.70 su LeoVegas.