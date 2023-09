Genoa-Roma, per Mou trasferta insidiosa a Marassi: la comparazione delle quote

Quello di giovedì sarà il confronto numero 111 in Serie A tra le due squadre: nei precedenti 110 il bilancio è in favore dei giallorossi, con 53 vittorie, contro le 32 dei padroni di casa. Venticinque i pareggi

Seconda trasferta consecutiva per la Roma, che dopo il pareggio ottenuto domenica sera contro il Torino – con reti di Lukaku e Zapata – è di scena al Ferraris contro la neopromossa Genoa. Giallorossi favoriti, anche se le quote raccontano di un match insidioso per gli uomini di Mourinho.

GENOA-ROMA: LE QUOTE

Come detto, la preferenza dei bookmaker è per la Roma. Ma le quote sul segno 2 non sono basse: come riportato su Oddschecker, la vittoria giallorossa si trova infatti a 2.15 su Netbet, 2.14 su Betflag e Novibet, 2.10 su Snai e Sisal. Il pareggio raggiunge quota 3.35 su Betflag, partendo dai 3.15 di Novibet, mentre il segno 1 si gioca a 3.90 su Betfair e 3.65 su Better, Goldbet e LeoVegas.

QUANTI GOL?

La Roma è imbattuta da 16 partite col Genoa. Un arco di tempo in cui i giallorossi hanno vinto 12 volte e pareggiato quattro. E soltanto in un’occasione non sono riusciti a segnare. Tuttavia, i bookmaker – come comparato su Oddschecker – non si aspettano un match pieno di gol. Anzi. L’esito Under 2.5 è preferito rispetto all’Over e va dall’1.57 di Better, Goldbet e Snai all’1.67 di LeoVegas e Betflag. Over che invece tocca i 2.42 sempre su Betflag e i 2.30 su Bet365. Simile il discorso sul Goal/No Goal: la prima ipotesi oscilla tra 1.93 e 2.02, mentre il No Goal scende a 1.77 su Planetwin365 e 1.80 su Betfair.

UN PO’ DI NUMERI

Quello di giovedì sarà il confronto numero 111 in Serie A tra le due squadre: nei precedenti 110 il bilancio è in favore della Roma, con 53 vittorie, contro le 32 del Genoa. 25 i pareggi. I giallorossi arrivano alla trasferta del Ferraris con soli cinque punti in classifica: eguagliato il peggior avvio da quando esistono i tre punti, registrato anche nelle stagioni 2004/05, 2010/11 e 2018/19.

