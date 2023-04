Roma, il Feyenoord 11 mesi dopo: il De Kuip cerca vendetta e semifinale

I giallorossi domani alle 18.45 sul campo degli olandesi, sconfitti in finale di Conference League a Tirana. Per i bookmakers la squadra di casa è leggermente favorita: nelle ultime 20 partite ne ha persa solo una

Undici mesi dopo, Roma e Feyenoord di nuovo ancora a confronto. Le due finaliste della prima edizione della Conference League, vinta poi dai giallorossi, si scontrano sulla strada che porta alle semifinali di Europa League. Ambiente caldissimo al “De Kuip”, complice anche la trasferta vietata agli olandesi per il match di ritorno a Roma (e viceversa).

Roma e Feyenoord, gli ultimi risultati — La formazione di Rotterdam sta vivendo un 2023 di grandissimo spessore. Dalla ripresa della stagione, pausa post Mondiale, i biancorossi hanno perso una gara su venti giocate: la scorsa settimana nei quarti di finale di Coppa d’Olanda, contro l’Ajax in casa per 2-1. Poi una marcia trionfale in campionato e in Europa League. Gli uomini di Arne Slot comandano la classifica di Eredivise con 67 punti in 28 giornate e otto lunghezze di vantaggio sui Lanceri secondi. Il Feyenoord in Europa League ha chiuso al primo posto nel gruppo F con 8 punti, con la Lazio terza classificata. Tredici gol fatti e 9 subiti nella fase a gironi, mentre negli ottavi di finale gli Orange hanno eliminato lo Shakhtar Donetsk: 1-1 in trasferta e cappotto casalingo per 7-1.

La Roma vive di alti e bassi. In Serie A, la squadra di Mourinho è terza in campionato con 53 punti e sembra aver messo alle spalle il momento difficile, con due successi consecutivi. Per quanto concerne il cammino europeo, i giallorossi hanno chiuso al secondo posto nel gruppo C, con 10 punti alle spalle del Betis capolista. Dybala e soci sono dunque passati dal playoff, nel quale hanno superato il Salisburgo: sconfitta per 1-0 in Austria e successo per 2-0 all’Olimpico. Negli ottavi di finale battuta la Real Sociedad: 2-0 casalingo e 0-0 nei Paesi Baschi. Complessivamente i capitolini hanno segnato 15 reti in 10 match, con otto al passivo.

I precedenti

Feyenoord vs Roma si affrontano per la quarta volta, come riporta Oddschecker. I primi due scontri sono arrivati negli ottavi di finale di Europa League della stagione 2014-15: 1-1 all’Olimpico e vittoria per 2-1 al De Kuip dei giallorossi. Il terzo incrocio lo scorso anno a Tirana, nella finalissima di Conference League vinta dai capitolini per 1-0. Complessivamente, la formazione di Rotterdam ha sfidato in 21 occasioni i club italiani: otto acuti olandesi, quattro pari e nove sconfitte. La Roma invece è al dodicesimo match con squadre dei Paesi Bassi. Cinque le vittorie, quattro segni X e appena due ko.

Le quote — Come rileva Oddschecker in Feyenoord vs Roma il favore del pronostico sembra pendere dalla parte dei padroni di casa. Gli uomini di Arne Slot vedono brillare il segno 1 a 2.40 su Sisal, con LeoVegas e NetBet a 2.35, mentre in scia troviamo Starcasinò Bet, Daznbet e Betway a 2.32. Il pareggio varia tra 3.25 di Snai e 3.00 di Pokerstars Sport. Nel mezzo, ecco bet365, Planetwin e Novibet a 3.20. Per quanto concerne un successo della squadra di Mourinho, il segno 2 lievita a 3.30 su Better e Betfair, con Sportbet a 3.20. Passiamo alle reti, con l’Over 2.5 sfavorito, come dimostrano le lavagne di Betfair e Leovegas concordi a 2.38. Su bet365 la quota scende a 2.30, mentre Goldbet recita 2.25. L’Under paga a 1.63 su Snai, DaznBet e Betway. Nebet indica meno di tre reti a 1.61, con Planetwin a 1.60. Il Gol invece appare leggermente sfavorito sul No-Gol. Una rete pe parte si accende a 1.90 su Betfair, Pokertstars Sport, Novibet e Sportbet. In scia Better e Starcasino Bet a 1.89. Il No-Gol vede scendere le quotazioni a 1.80 su Snai, Sisal e bet365, con Goldbet più cauto a 1.74 insieme a Betway. Infine, uno sguardo al Primo Marcatore. Nelle file olandesi Danilo Pereira e Santiago Gimenez sono i favoriti: il primo lo troviamo a 6.30 su Starcasinò, con il secondo che paga 7.00 su Bet365. Per i giallorossi, Paulo Dybala brilla a 7.50 su Sisal, con Tammy Abraham a 9.50 su Snai.