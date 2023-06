Europei U21, si parte con Francia-Italia: quote, statistiche e precedenti

Fischio d’inizio giovedì alle 20.45. Completano il girone D la Svizzera e la Norvegia. Le prime due passano il turno e accedono ai quarti di finale

Redazione

Archiviata la stagione di Serie A, l’Italia U21 debutta contro la Francia all’Europeo: fischio d’inizio giovedì alle 20.45. Completano il girone D, Svizzera e Norvegia. Le prime due passano il turno e accedono ai quarti di finale. La squadra di Ripoll arriva dal successo in amichevole contro il Messico, gli azzurrini di Nicolato hanno battuto 3-1 l’Ucraina.

Gli ultimi risultati — La nazionale francese ha chiuso in vetta il girone di qualificazione all’Europeo: otto vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Tra il 2022 e il 2023, la squadra ha perso soltanto una partita: l’amichevole di marzo contro l’Inghilterra (4-0). Nella precedente edizione del torneo, la Francia si è fermata ai quarti eliminata dall’Olanda. Anche l’Italia ha chiuso senza k.o. il percorso di qualificazione alla competizione, poi tra settembre e novembre nelle amichevoli ha rimediato due sconfitte contro Inghilterra e Germania e un pari con il Giappone. Come riporta Oddschecker, anche gli azzurrini nel 2021 non sono andati oltre i quarti, eliminati ai supplementari dal Portogallo.

Statistiche e precedenti — Francia e Italia si sono sfidate 13 volte. Il bilancio dei precedenti è nettamente in parità con 4 successi per parte e 5 pareggi. La gara più recente si è giocata in amichevole nel 2018: 1-1 al 90’, reti di Dembélé e Capone. Come analizzato da Oddschecker, l’ultima vittoria degli azzurrini contro gli avversari risale al 2007, sempre in amichevole: 2-1 al Picco, a segnare le reti decisive furono Dessena e Giuseppe Rossi. Non bastò ai francesi il gol di Quercia.

Le quote — Secondo i principali siti di scommesse, la Francia è favorita per la vittoria: il segno 1 è quotato 2.17 da Betway, Daznbet e Netbet. L’eventuale successo dell’Italia è valutato 3.40 da Goldbet e Betfair, 3.15 per Starcasinò Bet. Mentre l’X è offerto 3.50 da bet365, Sisal e Better. Grande equilibrio nella previsione dei gol totali: l’Under 2.5 è fissato 1.95 da bet365, 1.90 per Betfair e Planetwin. L’Over è invece proposto 1.90 da Betfair, 1.87 su LeoVegas e 1.80 per Planetwin. Più probabile, secondo i bookmaker, il No Gol: 1.75 per bet365, 1.73 su Betfair e 1.68 secondo Planetwin. Il Gol è quotato 2.14 da Planetwin, 2.10 secondo Betfair e 2.00 su bet365.