Zaniolo, domani le visite mediche con l’Aston Villa: ecco quanto incassa la Roma

L'esterno ormai ex Galatasaray domani sarà in Inghilterra per firmare il suo nuovo contratto. Il club giallorosso potrebbe incassare circa 3 milioni di euro

Nicolò Zaniolo giocherà in Premier League. Come riportato da Fabrizio Romano, domani l'ex esterno giallorosso sarà a Birmingham per svolgere le visite mediche con l'Aston Villa. L'intesa tra il club inglese e il Galatasaray è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni e per una cifra complessiva di circa 3o milioni. La Roma è spettatrice interessata e dal trasferimento di Zaniolo potrebbe ricavare circa 3 milioni di euro. I giallorossi infatti detengono il 20% sulla futura rivendita, percentuale che però va applicata alla differenza tra il prezzo con cui i giallorossi hanno ceduto il calciatore al Galatasaray (16 milioni) e quello della cessione dai turchi all'Aston Villa.