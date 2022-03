Villar, crisi senza fine: solo nove minuti al Getafe. Ora il riscatto è utopia

Il centrocampista è ai margini pure in Liga. A luglio tornerà nella capitale, ma rifarà le valigie

Zero minuti in serie A, appena nove in Liga. I motori di Gonzalo Villar si sono spenti dopo aver ingranato la prima. Lo spagnolo trascurato da Mourinho sta trovando enormi difficoltà pure al Getafe dove è finito (in prestito) insieme a Borja Mayoral. Ma se l’attaccante si sta ritagliando spazio a suon di gol (3 in 6 gare) il centrocampista è ai margini della rosa proprio come lo era alla Roma negli ultimi mesi. Villar è entrato al 81’ nella sfida all’Atletico Madrid, poi solo panchina. Tanta. Quique Sánchez Flores, il tecnico del Getafe, non lo prende in considerazione. Il club di Madrid è in lotta per la salvezza ma è in fase ascendente dopo un inizio molto difficile. La parabola in discesa è quella del centrocampista che un anno fa sembrava sul punto di esplodere con Fonseca. Poi, anche con Paulo in panchina, il brusco calo e le prime esclusioni fino alla bocciatura totale di Mourinho che non lo ha mai impiegato in serie A e si è pentito di averlo schierato col Bodo in Conference. Da quel giorno sono arrivate le tribune causate anche da un atteggiamento non gradito dallo Special One durante gli allenamenti.