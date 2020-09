Il nome nuovo per l’attacco della Roma è Aleksandr Kokorin. Nonostante il recente trasferimento allo Spartak Mosca (appena un mese fa), il russo ex Zenit potrebbe di nuovo cambiare aria. Come riporta Sky Sport, i giallorossi ci starebbero pensando per affidargli il ruolo di vice-Dzeko, lasciato vacante da Kalinic. Diversi intermediari hanno proposto l’operazione a Fienga, che insieme al resto della squadra mercato è in fase di valutazione.