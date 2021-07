Vestergaard, Rui Patricio, Xhaka e un terzino sinistro: il punto sul mercato

Continua la ricerca di un sostituto di Spinazzola da affiancare a Calafiori. Per il centrocampista dell'Arsenal la trattativa in stand by, mentre il portiere portoghese è a un passo. Spunta un nome caldo per la difesa. Le ultime

La priorità del mercato in entrata della Roma è quella del terzino sinistro, come ha precisato anche Mourinho nella conferenza di presentazione. Contando però in febbraio sul rientro di Spinazzola, e anche sulla possibile esplosione di Riccardo Calafiori, la società giallorossa è alla ricerca di un prestito secco, eventualmente oneroso. Ezgjan Alioski del Leeds è la prima scelta: seguono van Aanholt, Wendell, Dimarco, Alonso, Biraghi e Bensebaini. La seconda priorità è la porta, che si fa più urgente con l'imminente trasferimento di Pau Lopez al Marsiglia. L'accordo con Rui Patricio è a un passo: il portiere del Wolverhampton, al quale la società giallorossa verserà circa 11 milioni di euro, si aggregherà probabilmente alla squadra durante la seconda parte del ritiro, in Portogallo. Mentre la trattativa per Xhaka resta in stand by, si accende anche la necessità di un difensore, soprattutto di fronte al futuro incerto di Chris Smalling. A Mourinho piace Vestergaard: per il centrale danese classe '92, rivelazione dell'Europeo, il Southampton chiede una cifra intorno ai 18 milioni. Tutto dipenderà dalla liquidità incassata dalla Roma nel mercato in uscita: tra gli esclusi dalla convocazione dello Special One fanno ostruzione Pastore, che pubblica sui social foto che lo ritraggono con la maglia giallorossa, e Kluivert, che giusto ieri ha rifiutato una proposta del Nizza.