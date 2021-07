Una rosa senza Spina, Calafiori ha la corsia libera: come cambia il suo futuro

Con l'infortunio di Spinazzola il talento del 2002 ha l'occasione per prendersi la titolarità. Prima però dovrà dimostrare di aver superato i problemi fisici e convincere Mourinho

La vita è una stazione piena di treni, spesso il successo è solo questione di puntualità. Per salire su quello giusto però, serve anche una buona dose di fortuna. La disgrazia (calcistica) capitata a Spinazzola , può diventare benzina nel motore di Calafiori . Un'occasione che Riccardo, ragazzo d'oro che conosce bene la sofferenza di un infortunio del genere, non avrebbe mai voluto avere in questo modo. Ma che dovrà essere bravo e fortunato a cogliere . Spinazzola starà fuori almeno fino a dicembre. Arriverà un terzino sinistro per sostituirlo, ma l'entità dell'investimento che farà la Roma sarà dettata anche da quanto Calafiori saprà convincere Mourinho a puntare su di lui.

Se il campionato cominciasse oggi, Calafiori sarebbe il titolare nel ruolo di terzino sinistro. L'obiettivo di Riccardo è che questa condizione non cambi fino alla chiusura del mercato . L'ultima stagione non è stata troppo felice, soprattutto a causa dei problemi fisici che l'hanno frenato. Riccardo è rientrato prima dalle vacanze per mettersi a disposizione e mostrare che quei problemi sono finalmente alle spalle. Mourinho l'ha già conosciuto ieri e ha potuto seguire a distanza il suo primo allenamento. Calafiori verrà monitorato con attenzione dal portoghese e il suo staff, poi con Tiago Pinto verrà presa una decisione . Se il terzino darà le garanzie fisiche e tecniche che Mou si aspetta, potrà anche sperare di giocare titolare, almeno fino al rientro di Spinazzola. Con Fonseca ha fatto esperienza e ha mostrato di poter stare in campo senza paura anche a livelli importanti.

La Roma ha grande fiducia in Calafiori e vuole farne di lui una bandiera. Subito o in futuro, Riccardo diventerà un punto di riferimento nel club. I giallorossi però non vogliono bruciare le tappe e prima dell'infortunio di Spinazzola si stava valutando anche l'ipotesi del prestito per farlo giocare con continuità (il Sassuolo ha fatto un sondaggio). Ora le carte in tavola sono cambiate. Lui resterà e un terzino sinistro arriverà senza dubbio. Tiago Pinto sta valutando varie ipotesi: una delle idee è prenderne uno in prestito, che possa giocarsi il posto con Calafiori. Non un titolare assoluto dunque. Ma questo dipenderà proprio da quanto Mourinho sarà convinto dal 2002 giallorosso. Se lo Special One dovesse chiedere uno sforzo alla proprietà (Emerson o Marcos Alonso per citare due calciatori proposti alla Roma), Calafiori potrebbe tornare nelle retrovie. Le prossime settimane saranno decisive in un verso o nell'altro. Riccardo spera. E sogna in grande.