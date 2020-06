Strappo Petrachi-Pallotta: ds contro nuovo progetto dopo il no a Friedkin

Strappo importante tra Gianluca Petrachi e James Pallotta. Secondo quanto riporta Sky Sport ci sarebbe stato un confronto dai toni accesi tra i due, con una situazione che potrebbe portare nelle prossime ore a dei chiarimenti o a una frattura insanabile. Il diesse non sarebbe rimasto contento di non essere stato nominato dal presidente all’interno dell’intervista rilasciata qualche giorno fa ai canali ufficiali giallorossi ma i motivi dello strappo riguarderebbero soprattutto il progetto tecnico romanista. Un progetto che, con la mancata cessione a Friedkin, sarà Pallotta a dover portare avanti in prima persona ancora per qualche mese, ridimensionando probabilmente quanto deciso a inizio stagione con Petrachi.