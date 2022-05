Spinazzola piace ancora alle big d’Europa: Real Madrid e PSG lo osservano

L'esterno giallorosso resta sui radar di alcuni top club europei che lo stavano già seguendo prima dell'infortunio

Le big estere tornano su Leonardo Spinazzola. L'esterno della Roma si sta riprendendo pian piano quello che il grave infortunio di quasi un anno fa con il Belgio gli ha tolto. Nelle ultime settimane è tornato in campo, a Firenze per qualche minuto, poi dall'inizio col Venezia e a Torino, infine è entrato anche nella finale vinta contro il Feyenoord. E ovviamente le sirene di mercato tornano a farsi sentire: come riporta 'alfredopedulla.com', con il contratto in scadenza 2024 (Pinto parlerà anche con lui di rinnovo), continuano a tenerlo d'occhio due top club europei come Real Madrid e PSG. Entrambe lo avevano già seguito prima dell'infortunio, ora che è tornato in campo hanno ripreso a monitorare la situazione. Ma in ogni caso per la Roma, Spinazzola è e resterà un punto fermo.