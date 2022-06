Solbakken: oltre a Roma e Napoli arriva anche l’interesse del Galatasaray

Da quanto arriva dalla Turchia, il club di Istanbul sarebbe ponto a mettere sul piatto circa 700mila euro per il cartellino dell'attaccante in scadenza a dicembre 2022

A Roma si parla da tempo di Ole Solbakken del Bodo Glimt ma la trattativa non è mai riuscita a decollare. Da quanto riporta Hurriyet.com oltre all'interesse del Napoli sul giocatore è arrivato anche il Galatasaray, viste le tante difficoltà dei giallorossi nel trovare una quadra con i norvegesi. Come scrivono dalla Turchia, il club di Istanbul sarebbe ponto a mettere sul piatto circa 700mila euro per il cartellino dell'attaccante in scadenza a dicembre 2022.