Solbakken ha dato la sua parola al Napoli. Rischia 3 mesi di stop: arriva a gennaio

Ola Solbakken corre verso il Napoli, nonostante il problema alla spalla che può tenerlo fuori a lungo. Ieri l'attaccante norvegese, da tempo seguito anche dalla Roma, era in Italia per sottoporsi a una visita proprio alla spalla, alla presenza del medico social del club partenopeo che doveva valutare da vicino l'entità dell'infortunio. Solbakken rischia di doversi sottoporre a un intervento che può tenerlo fuori 2-3 mesi. Anche per questo, l'operazione si chiuderà ma solo per gennaio. In questo modo, col contratto in scadenza a dicembre con il Bodo, l'esterno norvegese arriverebbe a parametro zero in inverno. In ogni caso il Napoli è pronto a definire in questi giorni i dettagli dell'affare, anche se il calciatore non arriverà ad agosto. Solbakken ha dato la sua parola agli azzurri e ora serve solo formalizzare. In tutto questo la Roma difficilmente farà qualche rilancio, a maggior ragione ora che è arrivato Dybala e ci sono ancora altri attaccanti in rosa.