Smalling, tra il mercato e il ritorno a Roma: cena con l’agente prima del raduno

L'inglese è tornato a casa sua a Manchester dopo la vacanza in Giamaica e si prepara per il rientro nella capitale

Chissà se ieri, nell'idromassaggio con i suoi due agenti, Chris Smalling avrà parlato anche di mercato. Di ritorno a Manchester dopo il viaggio in Giamaica, il difensore inglese ha ritrovato James Featherstone e Will Thornton, due dei principali artefici del suo complicato passaggio alla Roma. Un trasferimento così tanto voluto e sofferto, che immaginare un nuovo addio appena un'estate dopo, sembrava impossibile. Eppure Smalling, dopo una stagione difficile a causa dei problemi fisici, non ha la certezza che a settembre sarà ancora un giocatore della Roma. In settimana tornerà nella capitale e dal 6 luglio sarà a disposizione di Mourinho per la nuova stagione. Con il tecnico portoghese c'è qualche ruggine rimasta dai tempi dello United e anche questo è uno dei motivi che lasciano spazio a possibili e inaspettati addii anticipati. A quasi 32 anni Smalling vuole essere protagonista per giocarsi le sue chance di andare al Mondiale con l'Inghilterra. Per questo, se Mourinho dovesse chiudergli la porta, la cessione potrebbe diventare quasi necessaria.