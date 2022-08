Shomurodov-Bologna, ostacolo cifre: la Roma chiede 15 milioni

Belotti-Shomurodov e l'avvicendamento che la Roma e i suoi tifosi sperano di vedere a breve. La trattativa per la cessione del'attaccante uzbeko è in corso con il Bologna, la sua uscita sbloccherebbe immediatamente l'ingaggio del Gallo. Questione di formule, ma anche di cifre: come riporta 'La Repubblica', il nodo è soprattutto nella valutazione del cartellino. La Roma, con l'obbligo di riscatto che sarebbe condizionato a presenze e reti, chiede 15 milioni di euro totali. Una cifra considerata troppo alta dai rossoblù. Sono ore decisive in cui la trattativa proseguirà senza sosta.