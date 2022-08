Sfuma l’accordo con la Cremonese per Felix. Shomurodov vicino al Bologna

Ultimi aggiornamenti in uscita per il mercato della Roma: il ghanese non è del tutto convinto della destinazione mentre per l'uzbeko mancherebbe solo un punto d'incontro sulle cifre

Redazione

Felix Afena-Gyan continua ad essere argomento caldo per la Roma ma il trasferimento alla Cremonese è ancora in stand-by: secondo quanto riporta Tuttosport, l’accordo sulla base di 7 milioni non è stato seguito dall’intesa tra il giovane attaccante e la neopromossa. Infatti il ghanese non è del tutto convinto della destinazione e avrebbe rifiutato l’offerta del club grigiorosso.

Chi invece sembra essere sempre più ad un accordo è Shomurodov con il Bologna. Entrambe le parti stanno provando a chiudere l’operazione a condizioni vantaggiose: i rossoblù sarebbero più propensi ad accettare la formula di trasferimento dell’attaccante ex Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Rimane, però la distanza per quanto riguarda le cifre: i giallorossi chiedono 14 milioni mentre l’offerta è ferma a 10.