Schick: “Spero di restare al Lipsia”. Il direttore sportivo: “Questo posto è perfetto per lui”

Schick si è trasformato al Lipsia. Dopo un inizio con il freno a mano tirato a causa di un doppio infortunio alla caviglia, l’attaccante ceco ha iniziato a segnare nelle ultime giornate e si è preso il palcoscenico in Bundesliga con quattro gol e un assist nelle ultime cinque partite. Alla domanda della trasmissione tedesca “MDR” in zona mista, dopo la partita contro l’Augsburg, Patrik ha detto: “Spero di restare qui”. Un ulteriore tassello alla crescita dell’ex giallorosso l’ha aggiunto il direttore sportivo del club tedesco Krösche: “Si è adattato perfettamente qui e questo è anche il posto perfetto per lui. Con il nostro stile di gioco è in una situazione in cui può sfruttare al massimo i suoi punti di forza”, ha detto in un’intervista causa del nostro stile di gioco, si trova in una situazione in cui può sfruttare al massimo i suoi punti di forza”, le sue parole in un’intervista a Kicker.

Schick ha lasciato la Roma in estate in prestito (a 3,5 milioni) con diritto di riscatto in favore del Lipsia per una cifra già fissata di 28 milioni che diventerebbero 29 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Se dovesse continuare così, ci sarebbero pochi dubbi.