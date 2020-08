Schick, il Leverkusen prepara l’assalto: pronti trenta milioni

Il futuro di Patrick Schick potrebbe ancora essere in Bundesliga. Nonostante la trattativa per il riscatto ormai sfumata con il Lipsia, per il centravanti ceco potrebbe farsi avanti un’altra grande di Germania. Secondo quanto riporta calciomercato.it il Bayer Leverkusen sarebbe pronto a farsi avanti per lui, presentando un’offerta da circa 30 milioni alla Roma. Il diesse delle Aspirine Rudi Voeller avrebbe infatti scelto Schick per sostituire il partente Kai Havertz, sempre più vicino ad accettare la ricchissima proposta del Chelsea.