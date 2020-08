Santon, ancora niente accordo col Besiktas: Genoa e Parma ci provano

Il futuro calcistico di Davide Santon è ancora incerto. Il terzino, sposatosi di recente con la moglie Chloe, resta in uscita dalla Roma: un’esperienza in prestito è da escludere, il giocatore vuole muoversi soltanto a titolo definitivo. Qualche giorno fa sembrava vicino l’accordo con il Besiktas, ma, come riporta “Sky Sport”, la trattativa pare essersi rallentata nelle ultime ore. C’è quindi ancora speranza per Genoa e Parma: i due club hanno chiesto informazioni ai giallorossi e potrebbero formulare un’offerta a breve. Il contratto di Santon (15 presenze nell’ultima stagione) scade nel 2022.