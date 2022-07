Roma, vendere per comprare: Zaniolo e Veretout finanziano il mercato in entrata

Tra i partenti ci sono anche Diawara e Villar, che garantirebbero a Pinto un tesoretto con cui poter accontentare Mourinho e prendere Frattesi e un top player

Redazione

Il mercato è iniziato ufficialmente da una settimana e la Roma, che era partita forte con Nemanja Matic e Mile Svilar, ora sembra essersi un po’ calmata. Per comprare serve vendere è il mantra di Tiago Pinto, che intanto continua a tessere trattative. D’altronde è stato così anche per quelli che già sono arrivati: il serbo è arrivato dopo l’addio di Henrikh Mkhitaryan, il nuovo portiere ha sostituto Daniel Fuzato, e anche Zeki Celik è arrivato perché Alessandro Florenzi è diventato ufficialmente un giocatore del Milan. Insomma, non è un caso.

Tra le trattative più importanti, c’è sicuramente quella che riguarda Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso è la pedina con cui il general manager vorrebbe riuscire a fare dama per le entrate. L’interesse della Juventus, reciproco, non è una novità, ma il braccio di ferro sulla valutazione del giocatore sta rendendo il trasferimento molto difficile. Con i 50 milioni di partenza richiesti dalla Roma, la società potrebbe sbloccare altre situazioni pendenti, ma la cessione di Zaniolo non è l’unica priorità.

Assieme a lui, ci sono da piazzare Jordan Veretout, Amadou Diawara e Gonzalo Villar. Il francese è valutato intorno ai 15 milioni. Sul piatto, però, ci sono davvero poche offerte, diversamente dagli ultimi due, voluti in Serie A soprattutto. Per quanto riguarda il guineano, c’è il nodo ingaggio: guadagna al momento 2 milioni di euro, e il Lecce, la squadra che sembra più convinta da lui, non può permetterseli. Per lo spagnolo vorrebbe, invece, 10 milioni di euro, ma si può chiudere anche per 6-7, sicuramente non si valutano possibili prestiti per il giocatore.

Calciomercato Roma: Frattesi e il top player, ma solo con il tesoretto

Perché, appunto, servono soldi. Per arrivare a Davide Frattesi, sempre più impaziente nel ritiro con il Sassuolo, e a Paulo Dybala o un altro top player in attacco. Da suggestione, la Joya piace molto a José Mourinho. Anche se è un giocatore libero, l’ex Juventus vuole uno stipendio importante. Lui aspetta l’Inter, con la quale ha già un accenno di accordo, ma se si superassero i 5,5 milioni di euro più bonus, il sogno di vedere l’argentino in giallorosso non sarebbe così difficile da realizzare. E se non sarà lui, sarà comunque un giocatore all’altezza delle aspettative dello Special One.

MARIACRISTINA PONTI