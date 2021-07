Roma, ufficiale la cessione di Buttaro al Palermo a titolo definitivo

Alessio Buttaro, difensore centrale della primavera giallorossa, passa ai rosanero a titolo definitivo. Per lui contratto quadriennale. Arriva insieme a Soleri, altro ex Roma.

Ora c'è l'ufficialità: il Palermo ha acquistato a titolo definitivo Alessio Buttaro, difensore centrale della Roma primavera. Il giovane classe 2002 lascia Trigoria dopo dieci anni di settore giovanile e firma un contratto quadriennale con i rosanero. Nell'ultima stagione con i giallorossi non sempre è partito titolare, ma ha avuto il merito di mettersi in mostra in diversi ruoli: da difensore centrale, da terzino nella difesa a quattro, ma anche da quinto di centrocampo nel 3-5-2. Insieme a lui sbarca in Sicilia Edoardo Soleri, in prestito dal Padova. Anch'egli proveniente dal vivaio della Roma, aveva esordito in Champions League con Rudi Garcia nel 2015, nel match contro il Bate Borisov. Ora saranno compagni di squadra al Palermo.