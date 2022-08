Roma, ufficiale la cessione a titolo definitivo di Felix alla Cremonese

La Roma saluta Felix Afena-Gyan. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il club giallorosso ha comunicato la cessione a titolo definitivo dell'attaccante classe 2003 alla Cremonese: "L'AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo con l'US Cremonese per il trasferimento a titolo definitivo di Felix Afena-Gyan. In giallorosso nella stagione 2021-22, quella del debutto tra i professionisti, l'attaccante ghanese ha collezionato 22 presenze, segnando 2 gol (la doppietta al Genoa, decisiva per il match) e facendo parte della rosa campione in Conference League. Il Club augura a Felix le migliori fortune per il futuro della carriera". Questo il messaggio mandato dal club al ragazzo ghanese che ora dovrà cercare di ritagliarsi lo spazio nella formazione di Alvini. L'uscita di Felix a permesso alla Roma di portare a termine l'operazione Belotti. La Roma incasserà circa 9 milioni, tra parte fissa e bonus, per il trasferimento del ghanese.