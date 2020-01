Roma, torna di moda Shaqiri: si lavora per il prestito. Suso l’alternativa

La Roma corre ai ripari. Dopo lo scambio Politano-Spinazzola sfumato nelle ultime ore, la società giallorossa prosegue la ricerca all’esterno d’attacco per sostituire Zaniolo. Secondo quanto riporta Sky Sport l’ex giocatore dell’Inter Xherdan Shaqiri potrebbe essere una pista da percorrere per Petrachi e per i giallorossi. Si lavora al prestito con diritto di riscatto per il giocatore attualmente al Liverpool, mentre invece sullo sfondo rimane sempre Suso come alternativa.