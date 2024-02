Roma, Svilar supera Rui Patricio: ecco come possono cambiare i piani sul mercato

Mile Svilar ha convinto tutti contro il Frosinone e ha dato continuità alla bella prestazione di Rotterdam. Ora è lui il primo portiere e ha superato Rui Patricio nelle gerarchie. Adesso possono cambiare i piani sul mercato estivo, scrive Calciomercato.com. Infatti, i prossimi mesi saranno decisivi e se l'ex Benfica dovesse rimanere su alti livelli la Roma potrebbe virare solamente su un secondo portiere di livello. I nomi sono quelli di Montipò e Falcone. Il futuro è nelle sue mani, in alternativa come nome caldo c'è sempre Meret. Il portiere giallorosso non vuole fare un altro anno da comprimario e la Roma dovrà decidere se puntare su di lui o venderlo ottenendo una plusvalenza importante poiché è arrivato nella Capitale a parametro zero.