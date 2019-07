Roma, sul piatto Schick o Under per arrivare a Suso. Nodo ingaggio: lo spagnolo chiede 6 milioni

La Roma fa sul serio per Suso. L’esterno del Milan è l’uomo individuato da Fonseca e Petrachi per rinforzare l’attacco giallorosso. La richiesta del Milan è di 40 milioni. Tuttosport rivela che a Trigoria sarebbero disposti a inserire Schick o Under nella trattativa per abbassare le richieste del Milan, ma il problema resterebbe l’ingaggio del giocatore. Lo spagnolo ha chiesto al Milan 6 milioni di euro per il rinnovo e la Roma non sarebbe disposta a spingersi così in alto. La situazione è ancora tutta da decifrare.