Roma su Zakaria, ma il Gladbach prova a rinnovare il contratto

Sul giocatore non ci sono solo i giallorossi ma anche la Juve e l'Arsenal

La Roma è su Denis Zakaria ormai da alcuni mesi e vuole provare a piazzare il colpo per il centrocampo già nel calciomercato invernale, vista la poca scelta che Mourinho ha in quel reparto. Sul giocatore non ci sono solo i giallorossi ma anche la Juve e l'Arsenal, anche se ora kicker.de ha aperto a una nuova pista. Zakaria è in scadenza con il Borussia Monchengladbach a giugno 2022 e il club tedesco ora vorrebbe rinnovare il contratto del 24enne.