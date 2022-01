Roma, Sergio Oliveira oggi saluta il Porto: è pronto per le visite mediche

Dal Portogallo assicura che già oggi il centrocampista 29enne potrebbe imbarcarsi per l'Italia

Giorno più giorno meno, ma il destino di Sergio Oliveira è segnato. Come scrive anche ojogo.pt il centrocampista portoghese già oggi potrebbe raggiungere l'Italia per sottoporsi alle visite mediche con il club giallorosso entro domani. Il centrocampista dovrebbe salutare i compagni e lo staff tecnico del Porto e non sarà a disposizione per la partita contro il Vizela di Taça de Portugal. Porto e Roma hanno raggiunto l'accordo e bisognerebbe solo limare alcuni dettagli legati ai bonus. Il tutto dovrebbe risolversi nelle prossime ore, comunque in tempo per Roma-Cagliari. Sergio Oliveira arriverà in giallorosso in prestito per 1,3 milioni di euro con diritto di riscatto. Il club, invece, ha offerto al giocatore un contratto quadriennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione.