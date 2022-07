Roma, Pinto torna a Milano: previsti incontri per parlare di Villar e Frattesi

La Roma va in Portogallo mentre Pinto si ferma per la seconda volta a Milano per dare uno scossone al mercato. Il gm giallorosso proverà a stringere per alcune operazioni in uscita, come Gonzalo Villar. Lo spagnolo è tra i primi obiettivi dello scatenato Monza. Insieme all'incontro con Galliani il dirigente portoghese ha in programma anche una riunione col Sassuolo per portare finalmente Frattesi a Roma scongelando la situazione arenatasi qualche giorno fa.