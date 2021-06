Roma, Pau Lopez nel mirino di Lille e Granada

Il portiere giallorosso avrebbe suscitato l'interesse dei due club, alla ricerca di un nome di prestigio tra i pali. Il prezzo è fissato intorno ai 10 milioni

Suonano sirene francesi e spagnole per PauLopez. Il portiere giallorosso, una delle priorità del mercato in uscita per Tiago Pinto, avrebbe suscitato l'interesse del Lille. Il club campione della Ligue 1 è alla ricerca di un sostituto di Maignan, approdato a Milano per il dopo-Donnarumma, come riporta Il Corriere della Sera. C'è però anche il gradimento del Granada, in cerca di un nome di prestigio per la porta. Lopez è legato alla Roma fino al 2024, con uno stipendio di 3 milioni l'anno. Le buone prestazioni di fine stagione, come quella contro l'Ajax, hanno fatto lievitare leggermente il prezzo, che però rimane compromesso dall'infortunio alla spalla. Per lui la Roma chiede un prezzo intorno ai 10 milioni di euro.