Roma, Olsen saluta di nuovo: ufficiale il prestito con diritto allo Sheffield

Il portiere svedese torna in Premier League dopo l'esperienza all'Everton

È arrivata l'ufficialità del trasferimento in Premier League di Robin Olsen. Il portiere svedese torna così in Inghilterra dopo l'esperienza all'Everton."L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Robin Olsen allo Sheffield United - si legge sul comunicato del club giallorosso -. L’accordo, inoltre, prevede il diritto di opzione in favore dello Sheffield United per l’acquisizione a titolo definitivo".