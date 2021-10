Roma, occhi su Mazraoui dell’Ajax: si può liberare a parametro zero

L'esterno marocchino 25enne è seguito da Mino Raiola: su di lui anche Juve e Milan

La Roma monitora Mazraoui. Il calciatore dell'Ajax ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e con ogni probabilità lascerà l'Olanda a parametro zero a fine stagione. L'esterno marocchino è seguito da Mino Raiola, uno che è stato spesso di casa a Trigoria negli ultimi anni: come riporta Calciomercato.it, sul giocatore ci sono anche Juventus e Milan. Ma se il rinnovo non dovesse arrivare, la corte diventerebbe ancora più serrata: in passato si sono interessate Lazio e Napoli oltre a diversi club di Premier League e Ligue 1. In stagione quattro gol e tre assist da inizio stagione ma l'intenzione è di lasciare l'Ajax gratis: l'asta è pronta.