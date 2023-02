Roma, Mourinho punta Hjulmand. Contatti avviati a gennaio

Stregato da Morten Hjulmand. Non capita spesso, ma quando avviene raramente diventa un errore per Josè Mourinho. Il nome del danese del Lecce è emerso di nuovo in queste ore dopo la gara in Salento in cui peraltro ci sarebbe stato anche una chiacchierata tra lo Special One e il centrocampista. Ma il tecnico portoghese lo aveva già segnalato con forza a Tiago Pinto a gennaio come possibile acquisto trovando peraltro il pieno appoggio del general manager che nell'incontro con Corvino aveva chiesto informazioni sia per Falcone (di proprietà Samp) che per Hjulmand. In quei giorni si parlava anche col Sassuolo di Frattesi, ma l'impossibilità di cedere Karsdorp e Shomurodov prima e Zaniolo poi aveva smontato entrambe le ipotesi. L’equilibrio, le geometrie di Hjulmand sarebbero caratteristiche che mancano alla Roma attuale: per questo, Tiago Pinto ha riallacciato i contatti con il presidente Sticchi Damiani per trattare l’acquisto del centrocampista danese in vista dell’estate. Arrivato due anni fa per meno di 200 mila euro (altra intuizione di Corvino) sarà una plusvalenza fondamentale per il Lecce che lo lascerebbe partire per una cifra vicina ai 16-18 milioni. Nell'affare oltre a Bove (cercato anche a gennaio dal Lecce) potrebbe rientrare pure Tahirovic che Corvino stima molto.