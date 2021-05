Roma, Mourinho pensa a Mitrovic per l’attacco

Nuovo obiettivo per l'attacco giallorosso. Spunta fuori un vecchio pallino dello Special One

Dall'Inghilterra arriva una notizia che riguarda il mercato in entrata della Roma. Il nuovo allenatore José Mourinho sarebbe un grande estimatore dell'attaccante del Fulham AleksandarMitrović, nonostante quest'anno il suo rendimento non sia stato all'altezza delle aspettative. Sotto la gestione Scott Parker, l'attaccante serbo è stato spesso relegato in panchina, al posto di Ivan Cavaleiro, nonostante le 26 reti messe a segno lo scorso anno che hanno portato i londinesi nuovamente in Premier League. Stando a quanto riferisce il tabloid inglese The Sun, lo Special One avrebbe già voluto portare il calciatore ex Newcastle con sé nella sua avventura al Tottenham. Mourinho avrebbe inserito la punta in una lista che comprende anche i suoi ex calciatori ai tempi degli Spurs, Dier e il centrocampista danese Hojbjerg ma la società inglese sembra aver messo un veto su questi trasferimenti.