Roma, Mourinho cerca il bad boy d’attacco: da Icardi a Morata ecco le occasioni

Otto gol. Tanto (anzi pochissimo) hanno segnato i due numeri nove nel campionato appena concluso. La Roma doveva cambiare, anzi deve cambiare nonostante il rinnovo appena esercitato da Belotti e l’infortunio gravissimo capitato ad Abraham. “Ecce bomber” vuole urlare Mourinho che in carriera ha avuto attaccanti come Drogba, Ibra, Cristiano Ronaldo, Milito o Kane. “Lo voglio cattivo”, ha confidato ma in fondo sempre urlato in questi due anni. Il crack di Abraham e l’assenza della Champions però respinge il cerchio alle occasioni. E non mancano. Tra i “cattivi” dell’area che potrebbero liberarsi a breve spicca ovviamente Lukaku ma solo in caso di ritorno al Chelsea. Situazione complessa per tre motivi: la voglia interista del belga, il prezzo del cartellino che però potrebbe essere “rinviata” col prestito e obbligo e l’ingaggio di Romelu. E allora meglio tornare coi piedi per terra. Dove si trova Icardi che può avvalersi del Decreto Crescita e ha il contratto in scadenza 2024. Il Psg non vede l’ora di liberarsene, e con 10 milioni l’affare è possibile. Nelle ultime tre stagioni in serie A Maurito aveva segnato 72 gol, tanta roba. Poi si è fatto schiacciare dalla concorrenza al Psg prima di riemergere nel non certo competitivo campionato turco.

Ha mantenuto standard alti di prestazione (e comportamenti), invece, Alvaro Morata. L’Atletico Madrid non lo considera incedibile e lui ha voglia di tornare in Italia. A Roma ritroverebbe il “fratello” Dybala, ma l’Atletico non lo regalerà di certo anche se ha il contratto in scadenza 2024. Uno scambio con Ibanez sarebbe possibile, ma poi non ci sarebbero altre entrate di una certa portata per il resto del mercato. Passiamo quindi ai colpi a zero, che fin qui stanno comandando il mercato giallorosso. Firmino chiede troppo, e non convince tutti per motivazioni ed età mentre piace da tempo Zaha in uscita dal Crystal Palace e che per il momento ha rifiutato i mega dollari dell’Arabia Saudita. L’ivoriano potrebbe essere preso a prescindere. Poche chance per Scamacca che peraltro segna meno di Abraham mentre per il ruolo di vice è sfida tra Arnautovic e N'Zola.