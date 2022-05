Roma, Mou inizia il pressing sul mercato: da Matic a Dybala tra sogni e realtà

Lo Special One vuole muoversi per tempo. L'elogio pubblico a Matic e la voce su Dybala non sono casuali. I Friedkin pensano a un regalo

Francesco Balzani

Il cuore alla Conference, la testa anche al mercato. Josè Mourinho ha già promesso di restare il prossimo anno ma stavolta vuole lavorare d’anticipo per evitare un mercato di “reazione” e per provare a centrare almeno il quarto posto. Per questo lo Special One da qualche giorno ha aumentato il pressing sulla società in vista di una rivoluzione necessaria, soprattutto in alcuni ruoli. L’intervista a Sky Uk in cui ribadiva la mancata possibilità di investimenti come Inter, Milan e Juve e gli elogi pubblici a Matic non sono casuali. Così come non lo è la voglia di bruciare tutti per prendere Dybala a parametro zero. Il tecnico portoghese lo vuole, questo è anche abbastanza logico. Sa che non ci sono enormi quantità di denaro per comprare giocatori da 50 e passa milioni, ma le occasioni non mancano. Arrivarci è tutto un altro discorso.

Le richieste di Dybala

L’argentino, infatti, ha due priorità: la base economica su cui trattare (non inferiore ai 9,5 milioni) e la presenza della Champions League che l’ex juventino ha giocato praticamente sempre. Due presupposti che i Friedkin oggi non possono dargli. L’agente era a Roma qualche giorno fa e ascolterà la proposta della Roma anche perché Inter e Atletico Madrid non hanno ancora chiuso alcun accordo. La presenza di Mourinho e la possibilità di essere il giocatore più importate in rosa sono le carte da giocare, ma non bastano. Idem per altri elementi che Mourinho vorrebbe portare per alzare il livello di qualità e personalità in rosa. Magari il successo in Conference e il delisting dalla Borsa potrebbero convincere i Friedkin a farsi e fargli un regalo. Intanto il martello mediatico di Mou ha iniziato a battere. E di questo i tifosi non possono che essere felici.