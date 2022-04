Roma, Mkhitaryan verso il rinnovo: ottimismo per il prolungamento di un anno

Tiago Pinto incontrerà l'entourage dell'ex centrocampista dello United

Henrikh Mkhitaryan e la Roma ancora insieme. Filtra grande ottimismo per il futuro del centrocampista ex Manchester United in giallorosso. La settimana prossima, infatti, l'entourage dell'armeno e il general manager Tiago Pinto si incontreranno per parlare del rinnovo di contratto che terrà il numero 77 ancora per un anno nella Capitale.