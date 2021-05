Roma, l’Hellas Verona verso il riscatto di Astrologo

Il centrocampista di proprietà della Roma ha convinto il tecnico gialloblù Nicola Corrent: gli scaligeri possono esercitare il diritto di riscatto

L'Hellas Verona Primavera avrebbe intenzione di riscattare Andrea Astrologo. Il centrocampista, classe 2002, di proprietà della Roma, era arrivato a Verona lo scorso inverno, in prestito con diritto di riscatto, dopo essere scalato nelle gerarchie di Alberto De Rossi anche a causa di un lungo infortunio al piede. L'ottimo rendimento mostrato nel girone di ritorno (per lui 13 presenze, 1 gol e 3 assist) avrebbe impressionato il mister scaligero Nicola Corrent, come riportato da Tuttomercatoweb, tanto da fargli chiedere alla società di sfruttare la clausola contrattuale e di portare il giocatore in gialloblù a titolo definitivo.