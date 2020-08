Roma, il Cagliari accelera per Juan Jesus. In piedi l’ipotesi Genoa

Uno degli obbiettivi più importanti nella prossima sessione di calciomercato romanista sarà quello di sfoltire il monte ingaggi, passando inevitabilmente per le cessioni. Come quella di Juan Jesus. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com il brasiliano della Roma sarebbe entrato pesantemente nel mirino del Cagliari, che potrebbe prelevarlo a titolo definitivo. Il neo ciclo targato Di Francesco potrebbe infatti aprire le porte sarde al centrale difensivo, che ha instaurato nella Capitale un ottimo rapporto con il tecnico abruzzese. E chissà se possa esserci nella trattativa anche la benedizione di Radja Nainggolan, che aspetta però ancora di conoscere il suo destino. Alla finestra per Juan Jesus rimane il Genoa del nuovo diesse Faggiano, che già aveva chiesto informazioni per il calciatore durante l’esperienza al Parma.