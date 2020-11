Roma, idea Nandez del Cagliari. I bookmakers: giallorossi favoriti

L’ha stoppato solo lo staff medico per precauzione dopo il caso di coronavirus del connazionale Godin. Ma Nahitan Nandez da quando è arrivato a Cagliari non si è fermato praticamente mai. Inevitabile che le big della Serie A, Roma compresa, gli abbiano messo gli occhi addosso. Per i bookmakers di Sisal Matchpoint – riporta Agipronews – il suo approdo alla corte di Fonseca è quotato a 4. Nandez era stato già cercato dall’ex direttore sportivo Gianluca Petrachi.

A gennaio la Roma potrebbe tornare alla carica: molto dipenderà dal duo Fonseca-Tiago Pinto, che già nelle prossime settimane metteranno a punto la strategia per rinforzare una rosa che in questa stagione è partita molto bene. L’esigenza primaria sembra essere quella di un terzino destro veramente affidabile, ma in caso di partenza di Diawara ecco che potrebbe arrivare un altro centrocampista.