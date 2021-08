Roma-Fazio, è scontro: l’argentino ricorrerà alle vie legali per il reintegro

L'argentino, dopo aver rifiutato il Genoa, ha intenzione di affidarsi alle vie legali per tornare nella rosa della prima squadra

Il rapporto tra Federico Fazio e la Roma è giunto a un punto di non ritorno ed è pronto a spostarsi in ambito legale. L'argentino è fuori dal progetto giallorosso da diverso tempo, Pinto sta cercando da mesi di trovargli una sistemazione, ma senza successo. Il difensore, in scadenza 2o22, ha rifiutato anche l'offerta del Genoa, nonostante la Roma avrebbe coperto buona parte dell'ingaggio. Come riporta 'Sky Sport', Fazio ricorrerà alle vie legali per ottenere il reintegro nella rosa della prima squadra. Al momento la situazione tra le parti è tesa, ma soprattutto lo scenario di una cessione si fa sempre più lontano.